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Мартинс Инди может стать игроком "Сток Сити"

Исполнительный директор "Сток Сити" Тони Скоулз cообщил, что клуб надеется подписать защитника "Порту" Бруну Мартинса Инди, передает Sky Sports.

В прошлом сезоне 25-летний футболист на правах аренды выступал за английский клуб.
Теги: Сток Сити Трансферы
Вчера, 23:47
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