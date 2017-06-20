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Дани Алвес стал трансферной целью "Челси"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Sky Sports.

"Синие" готовы побороться за 34-летнего бразильца с "Манчестер Сити", который практически договорился с футболистом о двухлетнем соглашении.
Теги: Алвес Ювентус Челси Трансферы
Сегодня, 05:42
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