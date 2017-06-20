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Переводчик "Спартака": Промес что-то понимает по-русски, Фернандо уверенно кивает

Переводчик "Спартака" Глеб Дворецкий рассказал, кто из легионеров красно-белых понимает русскую речь.

"Когда в команде был Ромуло, казалось, что он понимает всё. На первом интервью, которое я ему переводил, задали вопрос, который, как я был уверен, он понял. Но Ромуло посмотрел на меня вопросительно в ожидании перевода.

Сейчас есть Фернандо, который порой действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно на них кивает. Наверное, всё-таки понимает, отвечает по-русски.

Есть Сальваторе Боккетти, которого уже нельзя полноценно считать иностранцем. Всё-таки человек с русской семьёй, столько лет играет в России, живёт и работает. Квинси тоже что-то говорит и понимает. Сердар кивает порой, когда ему задают вопрос, ещё до перевода.

Ивелин Попов понимает, с ним все разговаривают по-русски. Но можно ли Ивелина Попова назвать иностранцем применимо к русскому языку? Если учитывать, что у него родной болгарский, ему, наверное, было довольно просто выучить русский. Он большой молодец", - цитирует Дворецкого "Чемпионат".
Теги: Спартак
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