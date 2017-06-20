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Президент "Реала": у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги

Президент "Реала" Флорентино Перес уверен, что у нападающего "сливочных" Криштиану Роналду не было умысла не платить налоги.

"Я еще не разговаривал с Криштиану. Пока ничего не могу сказать. В последнее время я был сосредоточен в основном на выборах президента клуба. Узнал обо всем из газет. Пока у меня нет решения этой проблемы. У Криштиану контракт с клубом, поэтому он игрок "Реала". Мы поговорим с ним и посмотрим, чем все закончится.

Сейчас Криштиану в составе своей сборной выступает на очень важном турнире. Не хочу отвлекать его от национальной команды. Не знаю точно, что произошло, но все выглядит странно. Криштиану - хороший парень и настоящий профессионал. Я поговорю с ним, и, думаю, он мне все расскажет.

Исхожу из принципа, что все должны платить налоги. Однако у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги", - приводит слова Переса "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
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просто забыл заплатить 15 лямов евро, удивительная память.


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Регистрация: 29.08.2007
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