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В Хабаровске искусственный газон заменят на более новый

В Хабаровске на стадионе имени Ленина, где проводит свои домашние матчи новичок премьер-лиги "СКА-Хабаровск", искусственный газон будет заменен на более современное покрытие нового поколения.

Данное решение принято после разговора президента РФС Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

"Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении на официальном сайте СКА.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:54
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