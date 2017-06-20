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Андрей Соколов: перспективы клуба "Сочи" неясны

Тема дальнейшего существования футбольного клуба "Сочи", выступающего в ПФЛ, остается открытой, заявил президент лиги Андрей Соколов.

"Сочи" был воссоздан в 2016 году. В феврале мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что футбольный клуб идет "по пути "Краснодара", также создавшего пирамиду команд внутри клуба", а его задачей после чемпионата мира 2018 года является выход в премьер-лигу.

"Пока никаких заявлений (о снятии команды с первенства ПФЛ) не поступало, но тема дальнейшего существования футбольного клуба "Сочи" существует.

На данный момент сложно что-то сказать, на сегодняшний день ситуация такова, что перспективы клуба неясны", - цитирует Соколова "Р-Спорт".
Сегодня, 10:40
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