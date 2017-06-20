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"Динамо": хотим расстаться с Погребняком и Дьяковым, но интереса к ним нет

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал об отсутствии интереса к защитнику команды Виталию Дьякову и нападающему Павлу Погребняку.

"К сожалению, нет. У "Динамо" есть желание расстаться с игроками в это межсезонье", – цитирует функционера "Р-Спорт".

Напомним, контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2018 года.
Теги: Динамо Погребняк Дьяков
Сегодня, 10:57
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№11 Написал: NoRotten (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Достойное завершение карьеры выгребняка - хотят выкинуть из мусорной ямы на лопате, а его обратно запихивают laughing Бздюба, тебе стоит посмотреть на свое будущее


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№10 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
serega_user,
Посмотрел на твою подпись и...Головин, ты ли это?! joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:49) #
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Цитата: verhdon27
Дьякова может Божович заберет в Арсенал? При Божовиче он был ведущим защитником Ростова.


Его в прошлом сезоне приглашали. Дьяк решил стать цементовозом,а Чингачгук не повторяет дважды.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Контракты разорвать можно, но придется выплатить всю зарплату до самого 2018го. А у Динамо итак проблемы и с текущим финансированием, и с финансовым Fair Play. Дьяков с Погребняком тоже не дураки: такую зарплату им никто нигде и близко не предложит, потому что первый на момент перехода в Динамо был чуть ли не лучшим защитником с русским паспортом (кроме, конечно Березуцкий и Игнашевича), а второй "из самой Англии!" возвращен был.
Ситуация точь-в-точь как с Аршавиным в Арсенале.
А для некоторых умников, написавших про Краснодар и недофутболистов, напомню, что в своё время именно Краснодар поверил в "недофутболисов" Смолова, Сигурдссона, Гранквиста, Мамаева и Ахмедова. Учи матчасть!!!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Дьякова может Божович заберет в Арсенал? При Божовиче он был ведущим защитником Ростова.
Регистрация: 16.05.2017
№6 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
это палено вообще никому не нужно кроме болотных они его заберут это же палено
Регистрация: 1.04.2013
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:33) #
  • -4
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Они просто не предлагали их краснодару, это единственный клуб России постоянно покупающий шлаковых недофутболистов. Там пенсионеров любят, купят с радостью.
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:21) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Одиссей
Неужели нельзя разорвать контракты в одностороннем порядке? Ведь ясно.что это не футболисты.а балласт.от которого просто необходимо избавиться любыми путями.

Можно конечно, заплатив неустойку)) там же хитрожопые контракты. И неустойка поди не менее годовой зарплаты.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
делов то..предложите зениту


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:20) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Да предложения то может и есть, просто личку предлагают куда меньше, нежели в Динамо. А они ж не дураки на такое соглашаться. Потом по окончанию контракта может и уйдут в условный Арарат.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Неужели нельзя разорвать контракты в одностороннем порядке? Ведь ясно.что это не футболисты.а балласт.от которого просто необходимо избавиться любыми путями.
Регистрация: 20.02.2013
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