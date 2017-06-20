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Агент: все идет к тому, о Роналду окажется на скамье подсудимых

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию с нападающим "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

– Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, – просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

– Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

– Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И "Реал" не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

– Почему?

– Роналду без "Реала" – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

– То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

– К сожалению, все к этому идет, – цитирует Барбозу "СЭ".
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:59
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38) #
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Цитата: Саня1589
Самым логичным, для роналду будет уход в другой клуб, который может сменить реал на вершине.
Ну и когда тебя постоянно дергают налоговики - это не дает спокойно играть.
Хотя, с другой стороны очень приятно, что хотя бы в испании все более - менее равны и ВСЕХ заставляют платить налоги...

теоретически возьмут в другой клуб, но против испанских клубов в Испании Роналду играть не сможет.
всю его собственность в Испании арестуют, объявят в розыск в Интерпол, та еще жизнь у памятника начинается.
Даже карлик вовремя смекнул, что лучше заплатить и спокойно дальше зарабатывать бешеные бабки.
Роналду же гордый и жадный или жадный и гордый)))))))
Короче, будет целовать ноги Пересу и заплатит налоги, на этом мыло закончится.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
заплати и будь свободен.. все просто


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:24) #
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бред это все.
да, на данный момент реал самый сильный клуб в мире, как в свое время была барселона, или бавария.
но быть на вершине можно 1-3 года максимум, потом тебя двигают.
реал на вершине уже 2 года - 3 раза подряд ЛЧ они не возьмут.
Самым логичным, для роналду будет уход в другой клуб, который может сменить реал на вершине.
Ну и когда тебя постоянно дергают налоговики - это не дает спокойно играть.
Хотя, с другой стороны очень приятно, что хотя бы в испании все более - менее равны и ВСЕХ заставляют платить налоги...
Регистрация: 27.01.2017
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