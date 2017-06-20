Дани Алвес близок к расторжению контракта с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес сообщил руководству клуба, что хочет покинуть Турин, передает сайт Джанлуиджи ди Марцио.Сообщается, что агент бразильского футболиста встретился с генеральным директором "Юве" Беппе Мароттой. Стороны близки к расторжению контракта, после чего Алвес сможет перейти в "Манчестер Сити" или "Челси".