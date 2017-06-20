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Дани Алвес близок к расторжению контракта с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес сообщил руководству клуба, что хочет покинуть Турин, передает сайт Джанлуиджи ди Марцио.

Сообщается, что агент бразильского футболиста встретился с генеральным директором "Юве" Беппе Мароттой. Стороны близки к расторжению контракта, после чего Алвес сможет перейти в "Манчестер Сити" или "Челси".
Теги: Дани Алвес Ювентус
Сегодня, 11:43
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
челси


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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