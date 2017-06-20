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Макбет Сибайя: если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок
Бывший полузащитник "Рубина" Макбет Сибайя прокомментировал возвращение в Казань тренера Курбана Бердыева.
– Что думаете о возвращении Бердыева в "Рубин"?
– "Рубин" уже его назначил? С ним клубу будет проще подписывать высококлассных новичков. Бердыев очень серьезно взвешивает за и против, просматривая свободных игроков на рынке. И можно быть уверенным, что если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок, – цитирует Сибайю "Бизнес Онлайн".
– Что думаете о возвращении Бердыева в "Рубин"?
– "Рубин" уже его назначил? С ним клубу будет проще подписывать высококлассных новичков. Бердыев очень серьезно взвешивает за и против, просматривая свободных игроков на рынке. И можно быть уверенным, что если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок, – цитирует Сибайю "Бизнес Онлайн".
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