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Игрок "Тюмени" Сметанин забивает легендарному Арапову в подкате с центра поля (видео)
Кубок Конфедераций в России проходит весело, команды не особо пекутся о результате и забивают много голов, в том числе незасчитанных. Но самый удивительный мяч месяца был забит в городе, где Кубок Конфедераций не проводится.
"Урал" на своём стадионе принимал "Тюмень". Конечно, никто бы не обратил на этот матч, завершившийся со счётом 2:2, если бы Иван Сметанин, пытаясь перехватить мяч в центре поля, не сотворил это: (хорошо хоть этот видеоконтент не принадлежит "Матч-ТВ" и мы можем его показать)
Такое впечатление, что голкипер "Урала" Дмитрий Арапов, обычно появляющийся в воротах команды в матчах с "Тереком" (хотя далеко и не только в них) просто решил не портить шедевр. Стоит напомнить, что ранее "Урал" выставил на трансфер другого вратаря команды Николая Заболотного.
"Урал" на своём стадионе принимал "Тюмень". Конечно, никто бы не обратил на этот матч, завершившийся со счётом 2:2, если бы Иван Сметанин, пытаясь перехватить мяч в центре поля, не сотворил это: (хорошо хоть этот видеоконтент не принадлежит "Матч-ТВ" и мы можем его показать)
Такое впечатление, что голкипер "Урала" Дмитрий Арапов, обычно появляющийся в воротах команды в матчах с "Тереком" (хотя далеко и не только в них) просто решил не портить шедевр. Стоит напомнить, что ранее "Урал" выставил на трансфер другого вратаря команды Николая Заболотного.
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