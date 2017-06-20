Игрок "Тюмени" Сметанин забивает легендарному Арапову в подкате с центра поля (видео)

Кубок Конфедераций в России проходит весело, команды не особо пекутся о результате и забивают много голов, в том числе незасчитанных. Но самый удивительный мяч месяца был забит в городе, где Кубок Конфедераций не проводится."Урал" на своём стадионе принимал "Тюмень". Конечно, никто бы не обратил на этот матч, завершившийся со счётом 2:2, если бы Иван Сметанин, пытаясь перехватить мяч в центре поля, не сотворил это: (хорошо хоть этот видеоконтент не принадлежит "Матч-ТВ" и мы можем его показать)Такое впечатление, что голкипер "Урала" Дмитрий Арапов, обычно появляющийся в воротах команды в матчах с "Тереком" (хотя далеко и не только в них) просто решил не портить шедевр. Стоит напомнить, что ранее "Урал" выставил на трансфер другого вратаря команды Николая Заболотного.