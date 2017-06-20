Опрос:

Новости партнеров

Игрок "Тюмени" Сметанин забивает легендарному Арапову в подкате с центра поля (видео)

Кубок Конфедераций в России проходит весело, команды не особо пекутся о результате и забивают много голов, в том числе незасчитанных. Но самый удивительный мяч месяца был забит в городе, где Кубок Конфедераций не проводится.

"Урал" на своём стадионе принимал "Тюмень". Конечно, никто бы не обратил на этот матч, завершившийся со счётом 2:2, если бы Иван Сметанин, пытаясь перехватить мяч в центре поля, не сотворил это: (хорошо хоть этот видеоконтент не принадлежит "Матч-ТВ" и мы можем его показать)



Такое впечатление, что голкипер "Урала" Дмитрий Арапов, обычно появляющийся в воротах команды в матчах с "Тереком" (хотя далеко и не только в них) просто решил не портить шедевр. Стоит напомнить, что ранее "Урал" выставил на трансфер другого вратаря команды Николая Заболотного.
Теги: Урал Тюмень Арапов Видео
Сегодня, 12:13
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Днище


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
внебрачный сын Иванова? нахрен такого неумеху в команде держать?
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:55) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: SHIGA
школа Акинфеева joy


Скорее Филимонова
Регистрация: 29.08.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
школа Акинфеева joy


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (1)

Этюд в неожиданных тонах, как снег на голову-и гол.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
".....легендарному Арапову"

Арапов уже "стал" легендарным???
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: NoRotten (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
у вратаря руки божественные))

Да, кого-то напоминает smile


--------------------
Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (1)

Классный, Арапов!
Иванов специально такого оставил, чтобы легче было странностями заниматься.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
у вратаря руки божественные))


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.