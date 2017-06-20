"Запрещается записывать на стадионе любые аудио и видео". В FIFA сошли с ума

Российские журналисты привыкли к любому уровню колхозности работы с прессой в наших клубах, мы привыкаем к "Матч-ТВ", где вместо производства качественного продукта выискивают на сайтах ролики с голами и бегут с ними в суд, но FIFА на Кубке Конфедераций переплюнула всех.Вчера на почту всех аккредитованных на Кубок Конфедераций журналистов, в числе которых и наш корреспондент Иван Долинин, пришло письмо следующего содержания:Для нашего корреспондента сюрпризом это не стало, ведь он, в отличие от многих коллег, по естественной привычке снимавших многочисленные видео, ознакомился с правилами аккредитации. Правила пришлось соблюдать, что заметно обеднило репортаж с матча Португалия - Мексика.Хорошо хотя бы нашему фотографу Елене Алексеевой, как ни странно, фотографировать было разрешено, что позволило нам проиллюстрировать происходившее на поле и не только.Тем не менее, запуганные запретами мексиканские коллеги под страхом аннулирования аккредитации реально стояли и записывали слова футболистов в БЛОКНОТ. В пору, когда мир стал мобильным и цифровым, в ФИФА вдруг решили запретить всю деятельность современного журналиста. Если ты не аккредитованная телекомпания, то максимум, на что ты имеешь право - это посмотреть игру, написать о ней без каких-либо иллюстраций, задать вопрос футболисту или тренеру и постараться запомнить его слова.В то, что в ФИФА образумятся до Чемпионата мира, верится несильно, но иначе и аккредитовываться на него особого смысла нет. В то время как в футбол наконец-то приходят новые технологии, ФИФА взялась запретить то, без чего в современном мире работа журналиста немыслима. И ведь не скажешь, что организация возвращает нас в ХХ век - диктофоны были обычным инструментом журналистов даже в 70-х.