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"Запрещается записывать на стадионе любые аудио и видео". В FIFA сошли с ума
Российские журналисты привыкли к любому уровню колхозности работы с прессой в наших клубах, мы привыкаем к "Матч-ТВ", где вместо производства качественного продукта выискивают на сайтах ролики с голами и бегут с ними в суд, но FIFА на Кубке Конфедераций переплюнула всех.
Вчера на почту всех аккредитованных на Кубок Конфедераций журналистов, в числе которых и наш корреспондент Иван Долинин, пришло письмо следующего содержания:
Для нашего корреспондента сюрпризом это не стало, ведь он, в отличие от многих коллег, по естественной привычке снимавших многочисленные видео, ознакомился с правилами аккредитации. Правила пришлось соблюдать, что заметно обеднило репортаж с матча Португалия - Мексика.
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций
Хорошо хотя бы нашему фотографу Елене Алексеевой, как ни странно, фотографировать было разрешено, что позволило нам проиллюстрировать происходившее на поле и не только.
Португалия - Мексика: фотоотчет матча
Тем не менее, запуганные запретами мексиканские коллеги под страхом аннулирования аккредитации реально стояли и записывали слова футболистов в БЛОКНОТ. В пору, когда мир стал мобильным и цифровым, в ФИФА вдруг решили запретить всю деятельность современного журналиста. Если ты не аккредитованная телекомпания, то максимум, на что ты имеешь право - это посмотреть игру, написать о ней без каких-либо иллюстраций, задать вопрос футболисту или тренеру и постараться запомнить его слова.
В то, что в ФИФА образумятся до Чемпионата мира, верится несильно, но иначе и аккредитовываться на него особого смысла нет. В то время как в футбол наконец-то приходят новые технологии, ФИФА взялась запретить то, без чего в современном мире работа журналиста немыслима. И ведь не скажешь, что организация возвращает нас в ХХ век - диктофоны были обычным инструментом журналистов даже в 70-х.
Вчера на почту всех аккредитованных на Кубок Конфедераций журналистов, в числе которых и наш корреспондент Иван Долинин, пришло письмо следующего содержания:
Для нашего корреспондента сюрпризом это не стало, ведь он, в отличие от многих коллег, по естественной привычке снимавших многочисленные видео, ознакомился с правилами аккредитации. Правила пришлось соблюдать, что заметно обеднило репортаж с матча Португалия - Мексика.
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций
Хорошо хотя бы нашему фотографу Елене Алексеевой, как ни странно, фотографировать было разрешено, что позволило нам проиллюстрировать происходившее на поле и не только.
Португалия - Мексика: фотоотчет матча
Тем не менее, запуганные запретами мексиканские коллеги под страхом аннулирования аккредитации реально стояли и записывали слова футболистов в БЛОКНОТ. В пору, когда мир стал мобильным и цифровым, в ФИФА вдруг решили запретить всю деятельность современного журналиста. Если ты не аккредитованная телекомпания, то максимум, на что ты имеешь право - это посмотреть игру, написать о ней без каких-либо иллюстраций, задать вопрос футболисту или тренеру и постараться запомнить его слова.
В то, что в ФИФА образумятся до Чемпионата мира, верится несильно, но иначе и аккредитовываться на него особого смысла нет. В то время как в футбол наконец-то приходят новые технологии, ФИФА взялась запретить то, без чего в современном мире работа журналиста немыслима. И ведь не скажешь, что организация возвращает нас в ХХ век - диктофоны были обычным инструментом журналистов даже в 70-х.
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