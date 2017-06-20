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Источник: "Краснодар" сделал предложение Данни

Бывший хавбек "Зенита" Данни получил предложение от "Краснодара", информирует "Р-Спорт".

– "Краснодар" сделал предложение Данни о контракте, – сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, на 33-летнего португальца претендует также московское "Динамо".
Теги: Краснодар Данни Трансферы
Сегодня, 13:10
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№12 Написал: avnik море (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересный вариант...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Развитие клуба по-галицкому завершено.Наступили бытовые реалии.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар стоковый клуб,вся отработка там)
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Желаю успеха, амбициозный, благополучный клуб!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Слух, он и в Африке слух. А что может получиться у Данни- также таскать мяч с кучей брака в передачах и при обводке? Данни своё отыграл и большое ему спасибо, но на своём уровне пятилетней давности он уже не может играть.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Достойная команда для достойного игрока. Буду только рад, если у Мигеля там всё получится.

Цитата: SHIGA
хм хм .. для детишек самое место академия Краснодара..
Дани наверное ждет предложение от Спартака от чемпиона страны.. stuck_out_tongue_winking_eye
Дани, ты для нас очень возрастной и хрустальный .. тебе самое место в 4-6 команду чемпионата


"Заря" (Ворошиловград) тоже была чемпионом страны. Причём страны размером побольше, чем Россия.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Sokrates,
Арутунян в сферу своих интересов будет платить не больше Гинера))),
потому как игрок очень возрастной(хоть и достойный),
да контракт наверняка предложит 1+1 (это максимум)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: vit (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
тебе самое место в 4-6 команду чемпионата

4-6 места пока неизвестны... зинаида чухоновна определяется...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:34) #
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online

Ну, что.
Две команды: одна из верхней части турнирной таблицы и хочет ещё выше в ней подняться, другая - относительный новичок, но с хорошими амбициями и славной историей.
В обеих командах будет одним из лидеров ("Краснодар"), если не единственным лидером (это о "Динамо").
Но у него, насколько я понял, из-за бугра тоже что-то есть.
Хотя ТАКИХ денег, как в России ему ТАМ никто уже не заплатит.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, Маритиму столько платить не будет как Краснодар или Динамо. Пару лет ещё может быть даже на первых ролях. Если опять не сломается.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:13) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
хм хм .. для детишек самое место академия Краснодара..
Дани наверное ждет предложение от Спартака от чемпиона страны.. stuck_out_tongue_winking_eye
Дани, ты для нас очень возрастной и хрустальный .. тебе самое место в 4-6 команду чемпионата


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:12) #
  • -2
  •  (6)
online

Как я и говорил, набирают пенсионеров.
Лучшая академия, полсостава своих воспитанников в 2018 году, ко-ко-ко.
Регистрация: 7.05.2017
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