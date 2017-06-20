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Главный тренер "Порту" заинтересован в переходе Зе Луиша

Нападающий "Спартака" Зе Луиш интересен "Порту". Инициатива принадлежит новому главному тренеру Сержиу Консейсау, информирует "Чемпионат" со ссылкой на португальские СМИ.

Сообщается, что 42-летний специалист знаком с Зе Луишем по работе в "Браге" и попросил руководство "Порту" приобрести 26-летнего форварда. Отмечается, что Зе Луиш не против вернуться в Португалию.
Теги: Порту Зе Луиш Трансферы
Сегодня, 13:42
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№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
пончА

таки это тот самый саня чтоли?? От бабушки вернулся? laughing laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:33) #
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online

Гы! "Чемпионат" - это скамейка у дома с бабушками в голубом. Задача - пускать газы и слухи.

У нас на Зе другие интэрэсы.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№7 Написал: Батька (Сегодня, 14:32) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
продавать! форвард он конечно мощный, но не забивной... прыгает высоко, но головой практически не забивает! да и из-за травм пропускает много!

и полоза да брать )))??


А по теме накуй пусть идут или 20 евро лямов )) и Спартак сразу Федю берет =))
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
И вот тут-то у свиноухих матка и опустилась laughing

У него специализация такая в Спартаке, коней топтать и рвать им сетки на воротах! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:14) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Перебьёшься с хотелками.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
продавать! форвард он конечно мощный, но не забивной... прыгает высоко, но головой практически не забивает! да и из-за травм пропускает много!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: NoRotten (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что значит - 2 года в Великом Клубе. Сразу стал интересен знаменитым командам. Мы подумаем, если цена устроит

Цитата: -Invader-
И вот тут-то

Пончик, как усилились перед ЕК? Больше нет негритянских Гаврошей, согласных бегать за еду? Киминсона вертайте взад, подманивайте на запеканку из Овчины - они собак любят


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№2 Написал: vit (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
матка и опустилась

пончА.. ты её в тонусе держи... тебе после 117 не привыкать....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
И вот тут-то у свиноухих матка и опустилась laughing

а у вас приподнялась от этой новости laughing

30 млн евро пускай готовят. так оцениваются чемпионы


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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