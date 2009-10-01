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СМИ: Дмитрий Полоз перейдет в "Зенит"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Зените", информирует "БИЗНЕС Online".

25-летний футболист станет третьим игроком после Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева, которые в это межсезонье перебрались в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону.
Теги: Полоз Зенит Трансферы
Сегодня, 13:48
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№30 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:50) #
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online

Цитата: SHIGA
парни, а Сашу Зуева смотрю уже списали? он моложе, более взрывной, скоростной и техничнее.. и самое главное свой Спартаковец..

То что он из школы Спартака - это не самое главное.
Сколько уже было таких "наших, подающих надежды", которые растворились в командах-середняках ФНЛ-ПЛ?
Не "Сашу Зуева СПИСАЛИ", а, возможно он сам себя "СПИСАЛ",
Хотя, возможно, я зря столь категоричен по отношению к Зуеву. smirk
Может быть в этом сезоне возьмётся за ум и "выстрелит"?
Иначе "выстрелят" его.
Для разгрузки платёжной ведомости.
Регистрация: 6.08.2008
№29 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:49) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
такого форварда Спартак просрал!


Ну, какой Полоз форвард - семь мячей?

У Канунникова, кстати, столько же. Вот,с ним о.Фёдора в пакете - было бы замечательно.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№28 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Срасрания уже опроверг


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№27 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
бред не неси ... во первых еще не кто не куда не перешел, во вторых что Полоз, что Каннуников одна куйня по уровню, возврасту, весу, росту и так далее ... кто то больше забегает, кто то больше бьет, кто то больше подает, Каннуников больше обводит ... а в среднем одного уровня игроки !!
И когото одного из них Спартак купит на фланг !! В центре атаки есть Зе !!! Вот и думаю кто на фланг лучше Полоз ? или Канунников ...я бы точно не ответил на этот вопрос ... у Полоза да подьем на схемах Бердыева ??? А как будет в других командах неясно !! У Каннуникова опыта больше в ПЛ, больше и лучше процент обводки, лучше подает - а Спартаку с его форвардами прыгучими это и надо !!

они оба дно! игроки второй пятерки чемпионата

парни, а Сашу Зуева смотрю уже списали? он моложе, более взрывной, скоростной и техничнее.. и самое главное свой Спартаковец..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№26 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bairys
Цитата: tfu
от Юсупова избавились

А что с Юсуповым? С чего это Дзюба хрустальный? Он второй год лучший бомбардир команды, между прочим

Юсупов в Ростове


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:41) #
  • +3
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online

Цитата: Батька
что Полоз, что Каннуников одна куйня по уровню, возврасту, весу, росту и так далее ... кто то больше забегает, кто то больше бьет, кто то больше подает, Каннуников больше обводит ... а в среднем одного уровня игроки !!

Как-то так.
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всяко лучше Кокашкина!
Регистрация: 5.04.2017
№23 Написал: Батька (Сегодня, 14:31) #
  • +8
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бля.дь! такого форварда Спартак просрал!

бред не неси ... во первых еще не кто не куда не перешел, во вторых что Полоз, что Каннуников одна куйня по уровню, возврасту, весу, росту и так далее ... кто то больше забегает, кто то больше бьет, кто то больше подает, Каннуников больше обводит ... а в среднем одного уровня игроки !!
И когото одного из них Спартак купит на фланг !! В центре атаки есть Зе !!! Вот и думаю кто на фланг лучше Полоз ? или Канунников ...я бы точно не ответил на этот вопрос ... у Полоза да подьем на схемах Бердыева ??? А как будет в других командах неясно !! У Каннуникова опыта больше в ПЛ, больше и лучше процент обводки, лучше подает - а Спартаку с его форвардами прыгучими это и надо !!
Регистрация: 9.09.2016
№22 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше Смолова...
Регистрация: 22.08.2007
№21 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (3)

вот и отсо.сали
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Voland
Если перейдет - то радикально усилит состав.

усилит скамейку,минус еще один игрок для сборной
Регистрация: 13.05.2017
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:19) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
ещё хрустального Дзюбу убрать и вообще шикарно

забавно что "хрусталь" лучший бомбардир.
ты из мекты кержаковадрочеров?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№18 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
от Юсупова избавились

А что с Юсуповым? С чего это Дзюба хрустальный? Он второй год лучший бомбардир команды, между прочим
Регистрация: 10.09.2012
№17 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 14:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если перейдет - то радикально усилит состав.


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№16 Написал: american boy (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (6)

Не рановато ли карьеру завершать?
Регистрация: 15.09.2016
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так все очень хорошо вырисовывается от Юсупова избавились, Кокорини на подходе, ещё хрустального Дзюбу убрать и вообще шикарно


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Серьёзные намерения))) весь Ростов с Крыльями собрать)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№13 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:09) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучше чем Канунников.. по возрасту одногодки и даже почти однодневнки.. плюсы Канунны: свой воспитанник и больше матчей на высшем уровне.. Плюсы Полоза: более забивной, карьера на взлете - потенциал еще не раскрыт
Регистрация: 16.03.2010
№12 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
бля.дь! такого форварда Спартак просрал!
Регистрация: 23.03.2009
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бздюбу в утиль?Манчини ведь наверняка в курсе болтовни цыганского верноподанного.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: NoRotten (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Минус еще игрок для сборной. Кем через год играть будем? Может, конечно, Новосельцев в себя придет в Ростове, а вот Полоза уже не будет


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (1)

так себе новость!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
у нас по-любому грядет большой сейл...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:07) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вариант себе очень даже вполне.

Цитата: SHIGA
а нам Смолова

Он же белый....., Эменике???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:04) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
а нам Смолова

Смолов заграницу уедет, нафиг ему в пищевике деградировать


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:03) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а нам Смолова


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 13:58) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
весомая заявка зенита чтобы сменить ростов в таблице и стать шестиместными)
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: vit (Сегодня, 13:54) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ростов санкт петербург.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Значит Кокорин не понравился Манчини)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:52) #
  • -6
  •  (8)

Вранье....Спартаковские его давно к себе записали...Спорят кто к ромбику первый он или Смолов....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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