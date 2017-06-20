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Криштиану Роналду предстанет перед судом 31 июля

Нападающий "Реала" и сборной Испании Криштиану Роналду 31 июля предстанет перед судом, информирует Football Espana.

Сообщается, что 32-летний форвард даст показания по делу о неуплате налогов.

Ранее Роналду заявил, что планирует покинуть "Реал" из-за претензий налоговых органов на сумму 14,7 миллиона евро.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:01
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