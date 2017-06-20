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Испанская прокуратура обвинила Жозе Моуринью в налоговом мошенничестве

Испанская прокуратура обвинила бывшего главного тренера мадридского "Реала" португальца Жозе Моуринью, в настоящее время возглавляющего "Манчестер Юнайтед", в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что Моуринью подозревается в сокрытии от уплаты налогов на сумму 12 миллионов евро. В 2016 году сообщалось, что португальский тренер был оштрафован на 1,3 млн евро за нарушение налогового законодательства в Испании с 2010 по 2013 год.

Р-Спорт
Теги: Моуринью
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Что проще, обязали бы работодателей платить налоги за работников, так нет же, нужно обеспечить рабочими местами прокурорские, налоговые, полицейские и судебные службы.

Реал и Барселона к махинациям Роналду, Месси и Моуриньо не имеют никакого отношения. Все это связано с доходами вне клубов, с имиджевыми правами и доходами от рекламы.
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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Что проще, обязали бы работодателей платить налоги за работников, так нет же, нужно обеспечить рабочими местами прокурорские, налоговые, полицейские и судебные службы.


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