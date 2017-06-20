Испанская прокуратура обвинила Жозе Моуринью в налоговом мошенничестве

Испанская прокуратура обвинила бывшего главного тренера мадридского "Реала" португальца Жозе Моуринью, в настоящее время возглавляющего "Манчестер Юнайтед", в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро.Ранее появилась информация, что Моуринью подозревается в сокрытии от уплаты налогов на сумму 12 миллионов евро. В 2016 году сообщалось, что португальский тренер был оштрафован на 1,3 млн евро за нарушение налогового законодательства в Испании с 2010 по 2013 год.