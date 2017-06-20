"Рубин" одержал первую победу под руководством Курбана Бердыева

"Рубин" одержал победу над словенским "Целе" в рамках товарищеского матча на сборе в Австрии. У казанцев отличились Гекдениз Карадениз и Георгий Сорокин.Товарищеский матчГолы: Карадениз, 2. Сорокин, 51