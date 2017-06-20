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"Рубин" одержал первую победу под руководством Курбана Бердыева

"Рубин" одержал победу над словенским "Целе" в рамках товарищеского матча на сборе в Австрии. У казанцев отличились Гекдениз Карадениз и Георгий Сорокин.

Товарищеский матч

"Рубин" (Казань) - "Целе" (Целе) — 2:0

Голы: Карадениз, 2. Сорокин, 51

Теги: Рубин
Сегодня, 14:25
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:40) #
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SHIGA,
Давно писали про это! На основе этих сборов,бердыев купит ещё 2-3 человек.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
гранат уже в рубине? млять когда успел то


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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