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Евгений Бушманов: победить Португалию нам, естественно, по силам

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что при полной самоотдаче и поддержке болельщиков подопечные Станислава Черчесова смогут одолеть действующих чемпионов Европы.

"Победить Португалию России, естественно, по силам. За счет командной игры, полной самоотдачи и поддержки болельщиков, все-таки мы играем дома.

Наверное, можно говорить о том, что ничья по турнирной стратегии Россию устроит, это неплохой результат, но понятно, что желательно все же выиграть", - цитирует Бушманова "Газета.ru".
Теги: Бушманов Сборная России
Сегодня, 14:38
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
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не естественно


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Регистрация: 29.08.2007
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