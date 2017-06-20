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"Наполи" проявляет интерес к Алексею Миранчуку

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Наполи", информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что неаполитанцы отправили своих скаутов на Кубок конфедераций, где Миранчук играет в составе сборной России.

Помимо Миранчука, "Наполи" рассматривает кандидатуры Рафаэла Геррейру из дортмундской "Боруссии", Нелсона Семеду ("Бенфика"), Тимо Вернера ("Лейпциг"), Алехандро Беренгер ("Осасуна") и Адам Унас ("Бордо").

СЭ
Теги: Наполи Миранчук Трансферы
Сегодня, 14:45
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(1)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
переходить однозначно ..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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