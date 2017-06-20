"Наполи" проявляет интерес к Алексею Миранчуку

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Наполи", информирует Corriere dello Sport.Сообщается, что неаполитанцы отправили своих скаутов на Кубок конфедераций, где Миранчук играет в составе сборной России.Помимо Миранчука, "Наполи" рассматривает кандидатуры Рафаэла Геррейру из дортмундской "Боруссии", Нелсона Семеду ("Бенфика"), Тимо Вернера ("Лейпциг"), Алехандро Беренгер ("Осасуна") и Адам Унас ("Бордо").