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"Спартак" и Роман Зобнин подписали новый контракт

Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком", информирует официальный сайт красно-белых.

Новое соглашение футболиста рассчитано на четыре года.
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 15:29
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(2)
№13 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:18) #
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online

Цитата: SHIGA
все оплачивает сборная и РФС?


Все игроки во время выступлений за сборную своей
страны страхуются,это отдельная страховка не
связанная с клубной.
Регистрация: 7.05.2010
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:10) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
Давно уже подписали ,вроде,

Сообщение на оф. сайте только сегодня.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очень верное решение с двух сторон.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
все оплачивает сборная и РФС?

по моему фифа, хотя точно не знаю
Регистрация: 21.12.2010
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давно уже подписали ,вроде, и за в два раза увеличили


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: mustang (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
писать не о чем
пишут новости недельной давности
Регистрация: 23.12.2015
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:09) #
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Цитата: SHIGA
если игрок в сборной получил травму.. операция, дальнейшее восстановление, реабилитация, з.п (на время лечения) все оплачивает сборная и РФС?

у нас, это "у нас".. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
спасибо руководству Спартака! Роману скорейшего и полного выздоровления..

у меня шкурный вопрос.. прошу без плевков

если игрок в сборной получил травму.. операция, дальнейшее восстановление, реабилитация, з.п (на время лечения) все оплачивает сборная и РФС?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vit (Сегодня, 15:37) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже как дней 10 назад подписали....


давайте лучше новость про то что сказал немец за сортир арену.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:34) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость, Роме здоровья!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 15:31) #
  • +3
  •  (5)

И это правильно!
Регистрация: 3.04.2013
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (8)
online

Отлично,чтобы у бомжей даже помыслов не возникало о покупке в их колпаках набитых соломой
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (6)

Красавцы!!!

Рома, ждём!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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