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Агент: к Караваеву есть интерес как из Европы, так и из России
Интерес к защитнику пражской "Спарты" Вячеславу Караваеву есть как из Европы, так и из России, сообщил представитель футболиста Иван Бакулин.
Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Караваева в московский "Спартак", петербургский "Зенит" и римский "Лацио".
"Интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России. Говорить, насколько он серьезен, пока рано. Переговоры - вещь такая, они идут всегда. Руководство "Спарты" хотело бы сохранить Славу: он вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, партнеры признали его лучшим игроком команды в сезоне.
К тому же у них сейчас новый тренер, работавший в миланском "Интере". Но если поступит предложение, которое устроит всех, конечно, "Спарта" продаст игрока.
ЦСКА? Лучшим ответом на вопрос о выкупе Караваева ЦСКА, думаю, стала новость о том, что армейцы на пять лет продлили контракт с Марио Фернандесом", - цитирует агента "Р-Спорт".
Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Караваева в московский "Спартак", петербургский "Зенит" и римский "Лацио".
"Интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России. Говорить, насколько он серьезен, пока рано. Переговоры - вещь такая, они идут всегда. Руководство "Спарты" хотело бы сохранить Славу: он вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, партнеры признали его лучшим игроком команды в сезоне.
К тому же у них сейчас новый тренер, работавший в миланском "Интере". Но если поступит предложение, которое устроит всех, конечно, "Спарта" продаст игрока.
ЦСКА? Лучшим ответом на вопрос о выкупе Караваева ЦСКА, думаю, стала новость о том, что армейцы на пять лет продлили контракт с Марио Фернандесом", - цитирует агента "Р-Спорт".
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