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Агент: к Караваеву есть интерес как из Европы, так и из России

Интерес к защитнику пражской "Спарты" Вячеславу Караваеву есть как из Европы, так и из России, сообщил представитель футболиста Иван Бакулин.

Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Караваева в московский "Спартак", петербургский "Зенит" и римский "Лацио".

"Интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России. Говорить, насколько он серьезен, пока рано. Переговоры - вещь такая, они идут всегда. Руководство "Спарты" хотело бы сохранить Славу: он вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, партнеры признали его лучшим игроком команды в сезоне.

К тому же у них сейчас новый тренер, работавший в миланском "Интере". Но если поступит предложение, которое устроит всех, конечно, "Спарта" продаст игрока.

ЦСКА? Лучшим ответом на вопрос о выкупе Караваева ЦСКА, думаю, стала новость о том, что армейцы на пять лет продлили контракт с Марио Фернандесом", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Караваев
Сегодня, 15:35
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№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:10) #
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Цитата: Батька
в общем он там в этих играх был заметен, остальные игры естественно не видел ! Уровень его не знаю ...

Вот тебе пример.
Свеженький. Так сказать, с пылу, с жару.
Даляр Кузьяев, который в "Зенит" перешёл.
О нём что скажешь, хорош он или нет?
Хорош, наверное, раз в "Зенит" позвали.
А, между тем, судьба его могла сложиться иначе.
И совсем не так празднично.
Он - сын Адама Кузьяева, который ныне тренирует грозненский "Терек".
А ДО "Терека" был ГТ нашего мурманского "Севера".
Команды ФНЛ Зоны "Запад".
Причём команды - середнячка турнирной таблицы.
Вот КАК сложилась бы футбольная жизнь Даляра, есмли бы наши власти не ликвидировали "Север" за ненадобностью им, и Адам Кузьяев не переехал в Грозный, где ему предложили работу в клубе?
Так бы и тренировал "Север": тренер-то он неплохой, команду после Есипова из "низов" поднял".
И Даляр у нас бы "при папе" за "Север" пылил.
Как при ТАКОЙ ситуации сложилась бы его футбольная судьба?
Ответ, я думаю всем понятен.
Почему и пишу о том, что намного лучше всяких там "Караваевых", которые на слуху только потому, что играют за далеко не самые лучшие гейропейские команды, у нас в ФНЛ мальчишки есть!
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 17:04) #
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online

Цитата: serega_user
Взять в спартак только чтоб у Гинера шифер снесло? Это ж каким маразмом нужно обладать.

взять потому что нам нужно закрывать эту позицию и в дополнение к этому приятный бонус в виде сноса шифера у Гинера stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Батька (Сегодня, 16:41) #
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Цитата: syamtomov
И на каком-таком уровне этот Караваев играл, что сейчас его брать в Спартак?

в Еврокубках хорошо смотрелся, вроде Краснодар чпокнули, да и с Ростовом неплохо играл но там конечно проиграли они ... в общем он там в этих играх был заметен, остальные игры естественно не видел ! Уровень его не знаю ...

Цитата: ММВ
Пацан какую никакую, но европу увидел. Есть возможность перейти в топ 5 чемпионат. Зачем ему в рфпл??

мне как то на этого пацана пох и на его "выдающуюся карьеру" которая может быть или не быть )) если нужен Спартаку пусть приходит играет у нас )) а в ТОП 5 мне не интересно ...
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
В Спартаке конечно бы не помешал, Комбаров, Ещенко уже на сносе ... на флангах играть не кому, Макеев ушел, Паршевлюк ушел !!

Пацан какую никакую, но европу увидел. Есть возможность перейти в топ 5 чемпионат. Зачем ему в рфпл??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:26) #
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Цитата: GS
Цитата: syamtomov
И на каком-таком уровне этот Караваев играл

С Ростовом в ЛЕ очень прилично смотрелся.
Отнюдь не уровень ФНЛ.

А что, "уровень ФНЛ" не предполагает кратковременного "всплеска" игры того или иного игрока?
Уверен, что в ФНЛ есть игроки молодые не хуже него.
Просто до Москвы и Питера у них денежкАФ не хватило добраться.
Вот и пылят за клубы ФНЛ, надеясь, что всё таки хоть кто-то из "центра" приедет и оценит их игру.
Видимо, напрасно надеются. worried
У нас в России, ведь, как: для того, чтобы на тебя обратили внимание, нужно в Гейропу, пусть даже в Восточную уехать и там за основу поиграть.
Тогда точно внимание в России на них обратят.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:14) #
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Цитата: syamtomov
И на каком-таком уровне этот Караваев играл

С Ростовом в ЛЕ очень прилично смотрелся.
Отнюдь не уровень ФНЛ.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
в Спартак,пусть у Гинера шифер унесет

Взять в спартак только чтоб у Гинера шифер снесло? Это ж каким маразмом нужно обладать.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:55) #
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online

Цитата: Батька
В Спартаке конечно бы не помешал, Комбаров, Ещенко уже на сносе ... на флангах играть не кому, Макеев ушел, Паршевлюк ушел !!

И на каком-таком уровне этот Караваев играл, что сейчас его брать в Спартак?
Чешская Спарта и их чемпионат - уровень, ну, если не нашего ФНЛ, то как-то близко к нему.
И ТАМ он - звезда?
Так не лучше ли в ФНЛ поискать ребят талантливых, которые будут не хуже него, а то и намного лучше в Спартаке играть, да и за деньги гораздо меньшие?
Но..."не гламурно" у себя на периферии искать, вишь ты!
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:50) #
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online

в Спартак,пусть у Гинера шифер унесет,для Сашко специально выделю:
ЦСКА? Лучшим ответом на вопрос о выкупе Караваева ЦСКА, думаю, стала новость о том, что армейцы на пять лет продлили контракт с Марио Фернандесом", - цитирует агента "Р-Спорт"
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:45) #
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В Спартаке конечно бы не помешал, Комбаров, Ещенко уже на сносе ... на флангах играть не кому, Макеев ушел, Паршевлюк ушел !!
Регистрация: 9.09.2016
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