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Константин Сарсания: Полоз в "Зените"? Впервые об этом слышу
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал информацию в СМИ о переходе в клуб нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза.
"Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать.
Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим", - цитирует Сарсанию "ФАН".
"Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать.
Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим", - цитирует Сарсанию "ФАН".
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