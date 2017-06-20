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Константин Сарсания: Полоз в "Зените"? Впервые об этом слышу

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал информацию в СМИ о переходе в клуб нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза.

"Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать.

Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим", - цитирует Сарсанию "ФАН".
Теги: Сарсания Зенит Полоз Трансферы
Сегодня, 15:52
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№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, что это не отговорка, и у Сарсании достаточно ума, чтобы не подписывать очередного паспортиста, ничего из себя не представляющего, у которого всего понемножку, да и куда он без своего тренера. В конце концов, пора потихоньку и своих молодых пробовать, того же А.Евсеева, а если не получится у них, то в аренду.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: viktor800
Во как!
Даже Списания не знает!
Ростов как -то солидно помалккивает...
Ну а в свинарнике как всегда :
- хорошее, чемпионское, визгливое настроение !!!


Настроение действительно чемпионское - тебя дебила что в этом смущает?
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:44) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Не показывайте только это Дзюбе, а то и второе колено заболит.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 16:43) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во как!
Даже Сарсания не знает!
Ростов как -то солидно помалккивает...
Ну а в свинарнике как всегда :
- хорошее, чемпионское, визгливое настроение !!!


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" И отдельно,с большим наслаждением
Я кладу на московский # Спартак # ! ! ! "
Регистрация: 3.06.2012
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