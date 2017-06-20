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Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль"

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в твиттере сообщил, что полузащитник "Ромы" Мохамед Салах стал игроком "Ливерпуля".

"Переход Салаха из "Ромы" в "Ливерпуль" - решённое дело" - написал Ди Марцио.

"Красные" заплатят за 25-летнего египтянина более 44 миллионов евро.
Теги: Салах Рома Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 16:25
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