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"Барселона" заинтересовалась 21-летним форвардом "Аталанты"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Аталанты" из Бергамо и молодежной сборной Италии Андреа Петанье, сообщает AS.

В завершившемся сезоне Петанья забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Аталанту".
Теги: Барселона Аталанта Трансферы
Сегодня, 16:33
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