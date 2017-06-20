"Барселона" заинтересовалась 21-летним форвардом "Аталанты"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Аталанты" из Бергамо и молодежной сборной Италии Андреа Петанье, сообщает AS.В завершившемся сезоне Петанья забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Аталанту".