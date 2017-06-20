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Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
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Президент "Реала": у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги (2)
Президент "Реала": у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги (2)
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Мартинс Инди может стать игроком "Сток Сити"
Мартинс Инди может стать игроком "Сток Сити"
Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
Бывший главный тренер "Перуджи" Кристиан Букки возглавил "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.
На посту наставника "нероверди" 40-летний специалист сменил Эусебио Ди Франческо, который перебрался в "Рому".
На посту наставника "нероверди" 40-летний специалист сменил Эусебио Ди Франческо, который перебрался в "Рому".
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