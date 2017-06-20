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Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"

Бывший главный тренер "Перуджи" Кристиан Букки возглавил "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника "нероверди" 40-летний специалист сменил Эусебио Ди Франческо, который перебрался в "Рому".
Теги: Сассуоло
Сегодня, 17:07
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