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СМИ: Кристиан Павон отказался от предложения о переходе в "Зенит"
Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отклонил предложение "Зенита", сообщает O Jogo.
21-летний аргентинский футболист не хочет выступать в России. Отмечается, что Павон хочет продолжить карьеру в "Порту".
"Зенит" готов предложить 15 млн за переход Павона, а "Бока Хуниорс" просит за игрока 22 млн.
21-летний аргентинский футболист не хочет выступать в России. Отмечается, что Павон хочет продолжить карьеру в "Порту".
"Зенит" готов предложить 15 млн за переход Павона, а "Бока Хуниорс" просит за игрока 22 млн.
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