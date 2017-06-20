СМИ: Кристиан Павон отказался от предложения о переходе в "Зенит"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отклонил предложение "Зенита", сообщает O Jogo.21-летний аргентинский футболист не хочет выступать в России. Отмечается, что Павон хочет продолжить карьеру в "Порту"."Зенит" готов предложить 15 млн за переход Павона, а "Бока Хуниорс" просит за игрока 22 млн.