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СМИ: Кристиан Павон отказался от предложения о переходе в "Зенит"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отклонил предложение "Зенита", сообщает O Jogo.

21-летний аргентинский футболист не хочет выступать в России. Отмечается, что Павон хочет продолжить карьеру в "Порту".

"Зенит" готов предложить 15 млн за переход Павона, а "Бока Хуниорс" просит за игрока 22 млн.
Теги: Зенит Бока Хуниорс Трансферы
Сегодня, 19:24
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№2 Написал: Hazell Иваново (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
этот аргентинский Кокорин может и перейдет,пусть зенит хоть кого то купит,а то психанут и разорят бабушек на 200 лямов и купят какого нибудь Белотти))

Клиникой попахивает, вызывайте бригаду врачей для этого товарища.
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:31) #
  • -4
  •  (6)
online

этот аргентинский Кокорин может и перейдет,пусть зенит хоть кого то купит,а то психанут и снова разорят бабушек на 200 лямов и купят какого нибудь Белотти))
Регистрация: 13.05.2017
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