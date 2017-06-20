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"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру

Защитник "Вердера" Роберт Бауэр может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает в твиттере журналист Стефано Конфорти.

22-летний футболист имеет немецко-казахстанское гражданство. При этом не исключена возможность получения им российского паспорта.
Теги: Спартак Вердер Трансферы
Сегодня, 20:29
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:48) #
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22 года. 183 см..
27 игр за основу, 1 гол..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А бауэр проявляет интерес к спартаку-то?)


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 20:34) #
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online

Он такой, этот Спартак - заигрывает с мужуками, проявляет интерес )))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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