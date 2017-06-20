"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру

Защитник "Вердера" Роберт Бауэр может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает в твиттере журналист Стефано Конфорти.22-летний футболист имеет немецко-казахстанское гражданство. При этом не исключена возможность получения им российского паспорта.