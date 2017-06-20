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Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин станет игроком "Урала", сообщает "Чемпионат.сом".

Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет.

Портнягин подписал контракт с "Локомотивом" в конце августа прошлого года. 28-летний форвард в пяти матчах за "железнодорожников" забил один гол.
Теги: Портнягин Локомотив Урал Трансферы
Сегодня, 21:23
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