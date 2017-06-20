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"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова

"Анжи" заключил соглашение с нападающим Иваном Маркеловым, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на два года, игрок перешел на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Маркелов выступал за "Оренбург" и московское "Динамо".
Теги: Анжи Трансферы
Вчера, 23:16
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