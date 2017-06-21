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СМИ: Криштиану Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы не сесть в тюрьму

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заплатит €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, информирует "Газета.ru".

Футболисту сборной Португалии рекомендовали заплатить эту сумму, поскольку ему грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.

Напомним, 31 июня футболист предстанет перед судом.
Теги: Роналду
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:03) #
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Не Рональду ,а Реал заплатит....из Резервного фонда
Регистрация: 22.11.2014
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