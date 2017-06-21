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На оснащение пяти тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области выделено около 145 млн рублей
На оснащение пяти тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области выделено около 145 млн рублей
Вчера 23:30
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей (2)
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Вчера 23:16
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
Вчера 22:39
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (4)
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (4)
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"Спартак" интересуется Томасом Менье
"Спартак" интересуется Томасом Менье
Вчера 22:01
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
Вчера 21:34
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (12)
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (12)
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Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (9)
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Вчера 21:03
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
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Вчера 20:42
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"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (4)
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Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
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СМИ: Криштиану Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы не сесть в тюрьму
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заплатит €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, информирует "Газета.ru".
Футболисту сборной Португалии рекомендовали заплатить эту сумму, поскольку ему грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.
Напомним, 31 июня футболист предстанет перед судом.
Футболисту сборной Португалии рекомендовали заплатить эту сумму, поскольку ему грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.
Напомним, 31 июня футболист предстанет перед судом.
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