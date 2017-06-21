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Владимир Гранат: Бердыев хотел меня видеть в "Рубине", и я ни секунды не думал
Защитник "Рубина" Владимир Гранат рассказал, почему принял решение перейти в казанский клуб.
"Рад оказаться в этой команде, но, если сказать честно, тренерский фактор сыграл определяющую роль в переходе. Знаю, что Бердыев хотел меня здесь видеть, я ни секунды не думал – сразу принял предложение.
"Рубин" у меня всегда ассоциировался с Бердыевым, когда играл за "Динамо", мы пять или шесть лет не могли обыграть "Рубин" Бердыева. Я это прекрасно помню. Надеюсь, с возвращением Бердыева тут будут поставлены самые серьезные задачи и "Рубин" будет бороться за высокие места, – цитирует Граната пресс-служба "Рубина".
"Рад оказаться в этой команде, но, если сказать честно, тренерский фактор сыграл определяющую роль в переходе. Знаю, что Бердыев хотел меня здесь видеть, я ни секунды не думал – сразу принял предложение.
"Рубин" у меня всегда ассоциировался с Бердыевым, когда играл за "Динамо", мы пять или шесть лет не могли обыграть "Рубин" Бердыева. Я это прекрасно помню. Надеюсь, с возвращением Бердыева тут будут поставлены самые серьезные задачи и "Рубин" будет бороться за высокие места, – цитирует Граната пресс-служба "Рубина".
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