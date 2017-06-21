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"Спортинг" возьмет в аренду Сейду Думбия

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской "Роме", в следующем сезоне будет выступать за португальский "Спортинг", информирует O Jogo.

Сообщается, что лиссабонский клуб возьмет ивуарийца в аренду с приоритетным правом выкупа за 6 миллионов евро. Ожидается, что 29-летний форвард прибудет в столицу Португалии в ближайшие дни.
Теги: Думбия Трансферы Спортинг
Сегодня, 08:51
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