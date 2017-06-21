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Гинтерас Стауче: ребята не позволят себе расслабиться после победы над новозеландцами

Тренер вратарей сборной России Гинтерас Стауче в преддверии матча с Португалией выразил уверенность в том, что футболисты национальной команды не допустят расслабления в предстоящей встрече.

"После игры с Новой Зеландией у нас было четыре дня, чтобы спокойно подготовиться к Португалии. А в целом мы чуть ли не год разбираем игру каждого соперника.

Уверен, что ребята не позволят себе расслабиться после победы над новозеландцами, ведь никакого успеха еще нет, прошел всего один матч. Вся борьба еще впереди. Мы постепенно, шаг за шагом идем к нашей цели", - цитируют Стауче "Известия".
Теги: Сборная России
Сегодня, 08:59
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