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"Урал" на сборе в Словении сыграет с "Марибором" и "Целе"

Сегодня утром "Урал" вылетел на учебно-тренировочный сбор в Словению, информирует официальный сайт клуба.

В Моравске-Топлице игроки "Урала" проведут оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча с местными командами.

Уже завтра, 22 июня, "Урал" встречается с чемпионом Словении – "Марибором". Эта игра пройдет в одноименном городе, на главном его стадионе. 26 июня запланирован спарринг с еще одним словенским клубом – ФК "Анкаран". Это один из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении.

Ну а завершится первый сбор 30 июня поединком против "Целе", команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Словении минувшего сезона заняла пятое место.

Второй словенский сбор "Урала" стартует второго июля, а закончится 12 числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, команда встретится с белградским "Партизаном" и луганской "Зарей". Еще один соперник уточняется.
Теги: Урал
Сегодня, 10:20
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