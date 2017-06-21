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"Урал" на сборе в Словении сыграет с "Марибором" и "Целе"
Сегодня утром "Урал" вылетел на учебно-тренировочный сбор в Словению, информирует официальный сайт клуба.
В Моравске-Топлице игроки "Урала" проведут оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча с местными командами.
Уже завтра, 22 июня, "Урал" встречается с чемпионом Словении – "Марибором". Эта игра пройдет в одноименном городе, на главном его стадионе. 26 июня запланирован спарринг с еще одним словенским клубом – ФК "Анкаран". Это один из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении.
Ну а завершится первый сбор 30 июня поединком против "Целе", команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Словении минувшего сезона заняла пятое место.
Второй словенский сбор "Урала" стартует второго июля, а закончится 12 числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, команда встретится с белградским "Партизаном" и луганской "Зарей". Еще один соперник уточняется.
В Моравске-Топлице игроки "Урала" проведут оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча с местными командами.
Уже завтра, 22 июня, "Урал" встречается с чемпионом Словении – "Марибором". Эта игра пройдет в одноименном городе, на главном его стадионе. 26 июня запланирован спарринг с еще одним словенским клубом – ФК "Анкаран". Это один из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении.
Ну а завершится первый сбор 30 июня поединком против "Целе", команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Словении минувшего сезона заняла пятое место.
Второй словенский сбор "Урала" стартует второго июля, а закончится 12 числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, команда встретится с белградским "Партизаном" и луганской "Зарей". Еще один соперник уточняется.
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