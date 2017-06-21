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Жозе Моуринью обвиняется в подписании контракта с "Реалом" до ухода прежнего тренера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обвиняется в подписании контракта с "Реалом" до того, как с поста наставника "сливочных" ушел Мануэль Пеллегрини, информирует "Газета.ru".

Португальский специалист подписал контракт с клубом 31 марта 2010 года. Пеллегрини в тот момент еще не покинул свой пост. Чилийский специалист должен был руководить командой в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура выдвинула обвинения против Моуринью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,3 млн.
Теги: Реал Моуринью
Сегодня, 10:44
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№2 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
А причем тут Моуринью? Ему клуб предложил контракт. Какая ему разница, есть там действующий тренер или нет. Тут уж к клубу тогда вопросы.


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Регистрация: 1.03.2017
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Реал»
Боже, как же затрахали испанцы со своими налогами
Регистрация: 31.03.2015
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