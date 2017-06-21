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Сергей Ребров: Саудовская Аравия? Пока у меня еще действует контракт с "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он возглавит "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с "Динамо". Поэтому говорить о чем-то еще рано", - цитирует Реброва "Вести".

По информации СМИ, "Аль-Ахли" готов платить Реброву 2,5 миллиона евро в год.
Теги: Ребров С. Динамо Киев
Сегодня, 10:54
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(1)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:22) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
Там тепло, много денег, авось и Бентли подгонят

Бентли там такси. Которые без фарша.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там тепло, много денег, авось и Бентли подгонят


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Бывший главный тренер киевского "Динамо"

До конца месяца у меня действует контракт с "Динамо"

вы хоть читайте сначала суть новости


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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