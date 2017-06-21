Рустем Сайманов: когда меня арестовали, Бердыев приезжал к моей семье и предлагал помощь

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал свое возвращение в клуб.– Не могу сказать, сколько отдадут. С кем договоримся. Если честно, я бы вообще всех привел, потому что я восхищаюсь этой командой. Но мы ведь не можем всех забрать. Во многом все зависит от ребят.– Трансферные и организационные вопросы – мой фронт работы. Я буду заниматься основной командой и дублем, работать для того, чтобы достичь высших спортивных результатов. Все у меня должно быть заточено под это. Мы должны вернуть городу тот самый "Рубин", который был в чемпионские годы. Вернуть ту атмосферу.Руководство не ставило задачи выиграть чемпионат, потому что в первый год это будет сделать очень тяжело. Нужно ознакомиться с командой, изучить игроков, съездить на сборы. Нужно выяснить, какие позиции нуждаются в усилении. К тому же, неизвестно, в какую схему будет играть Курбан Бекиевич в "Рубине".– В описании Бердыева я бы хотел донести, что он настоящий мужик. Когда меня арестовали и везде говорили об этих группировках и убийствах, он при этом не был моим близким другом, мы просто работали вместе. Даже многие друзья детства боялись в этот момент контакта с моей семьей. Круг сузился. Но Бердыев приехал к моей семье, к жене: "Чем помочь, что сделать?" – сказал Сайманов.Напомним, Рустем Сайманов работал в "Рубине" с 2006-го по 2008-й год. В мая 2008 года его арестовали и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.