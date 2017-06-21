Рустем Сайманов: когда меня арестовали, Бердыев приезжал к моей семье и предлагал помощь

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:26
На оснащение пяти тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области выделено около 145 млн рублей (1)
На оснащение пяти тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области выделено около 145 млн рублей (1)
Вчера 23:30
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей (3)
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей (3)
Вчера 23:16
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
Вчера 22:39
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (4)
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (4)
Вчера 22:35
"Спартак" интересуется Томасом Менье (1)
"Спартак" интересуется Томасом Менье (1)
Вчера 22:01
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
Вчера 21:34
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (14)
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (14)
Вчера 21:23
Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал" (1)
Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал" (1)
Вчера 21:11
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (9)
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (9)
Вчера 21:03
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Вчера 20:42
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (54)
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (54)
Вчера 20:31
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (52)
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (52)
Вчера 20:29
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (4)
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (4)
Рустем Сайманов: когда меня арестовали, Бердыев приезжал к моей семье и предлагал помощь
Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал свое возвращение в клуб.
– Сколько игроков вы планируете подписать из "Ростова"?
– Не могу сказать, сколько отдадут. С кем договоримся. Если честно, я бы вообще всех привел, потому что я восхищаюсь этой командой. Но мы ведь не можем всех забрать. Во многом все зависит от ребят.
– Каков ваш круг обязанностей в клубе?
– Трансферные и организационные вопросы – мой фронт работы. Я буду заниматься основной командой и дублем, работать для того, чтобы достичь высших спортивных результатов. Все у меня должно быть заточено под это. Мы должны вернуть городу тот самый "Рубин", который был в чемпионские годы. Вернуть ту атмосферу.
Руководство не ставило задачи выиграть чемпионат, потому что в первый год это будет сделать очень тяжело. Нужно ознакомиться с командой, изучить игроков, съездить на сборы. Нужно выяснить, какие позиции нуждаются в усилении. К тому же, неизвестно, в какую схему будет играть Курбан Бекиевич в "Рубине".
– Какой была связь с Бердыевым в период вашего ареста?
– В описании Бердыева я бы хотел донести, что он настоящий мужик. Когда меня арестовали и везде говорили об этих группировках и убийствах, он при этом не был моим близким другом, мы просто работали вместе. Даже многие друзья детства боялись в этот момент контакта с моей семьей. Круг сузился. Но Бердыев приехал к моей семье, к жене: "Чем помочь, что сделать?" – сказал Сайманов.
Напомним, Рустем Сайманов работал в "Рубине" с 2006-го по 2008-й год. В мая 2008 года его арестовали и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бизнес онлайн
– Сколько игроков вы планируете подписать из "Ростова"?
– Не могу сказать, сколько отдадут. С кем договоримся. Если честно, я бы вообще всех привел, потому что я восхищаюсь этой командой. Но мы ведь не можем всех забрать. Во многом все зависит от ребят.
– Каков ваш круг обязанностей в клубе?
– Трансферные и организационные вопросы – мой фронт работы. Я буду заниматься основной командой и дублем, работать для того, чтобы достичь высших спортивных результатов. Все у меня должно быть заточено под это. Мы должны вернуть городу тот самый "Рубин", который был в чемпионские годы. Вернуть ту атмосферу.
Руководство не ставило задачи выиграть чемпионат, потому что в первый год это будет сделать очень тяжело. Нужно ознакомиться с командой, изучить игроков, съездить на сборы. Нужно выяснить, какие позиции нуждаются в усилении. К тому же, неизвестно, в какую схему будет играть Курбан Бекиевич в "Рубине".
– Какой была связь с Бердыевым в период вашего ареста?
– В описании Бердыева я бы хотел донести, что он настоящий мужик. Когда меня арестовали и везде говорили об этих группировках и убийствах, он при этом не был моим близким другом, мы просто работали вместе. Даже многие друзья детства боялись в этот момент контакта с моей семьей. Круг сузился. Но Бердыев приехал к моей семье, к жене: "Чем помочь, что сделать?" – сказал Сайманов.
Напомним, Рустем Сайманов работал в "Рубине" с 2006-го по 2008-й год. В мая 2008 года его арестовали и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бизнес онлайн
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.