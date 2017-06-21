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Рустем Сайманов: когда меня арестовали, Бердыев приезжал к моей семье и предлагал помощь

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал свое возвращение в клуб.

– Сколько игроков вы планируете подписать из "Ростова"?

– Не могу сказать, сколько отдадут. С кем договоримся. Если честно, я бы вообще всех привел, потому что я восхищаюсь этой командой. Но мы ведь не можем всех забрать. Во многом все зависит от ребят.

– Каков ваш круг обязанностей в клубе?

– Трансферные и организационные вопросы – мой фронт работы. Я буду заниматься основной командой и дублем, работать для того, чтобы достичь высших спортивных результатов. Все у меня должно быть заточено под это. Мы должны вернуть городу тот самый "Рубин", который был в чемпионские годы. Вернуть ту атмосферу.

Руководство не ставило задачи выиграть чемпионат, потому что в первый год это будет сделать очень тяжело. Нужно ознакомиться с командой, изучить игроков, съездить на сборы. Нужно выяснить, какие позиции нуждаются в усилении. К тому же, неизвестно, в какую схему будет играть Курбан Бекиевич в "Рубине".

– Какой была связь с Бердыевым в период вашего ареста?

– В описании Бердыева я бы хотел донести, что он настоящий мужик. Когда меня арестовали и везде говорили об этих группировках и убийствах, он при этом не был моим близким другом, мы просто работали вместе. Даже многие друзья детства боялись в этот момент контакта с моей семьей. Круг сузился. Но Бердыев приехал к моей семье, к жене: "Чем помочь, что сделать?" – сказал Сайманов.

Напомним, Рустем Сайманов работал в "Рубине" с 2006-го по 2008-й год. В мая 2008 года его арестовали и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бизнес онлайн
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 11:55
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№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прям как в Крёстном отце! Всё реально и серьёзно! Вот и думай потом, кто кому помогает, а кто кого заказывает!!! sunglasses всё не просто!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
"...я бы вообще всех привел, потому что я восхищаюсь этой командой. Но мы ведь не можем всех забрать. Во многом все зависит от ребят"

Жаль конечно, но многие (Азмун, Джанаев, Кудряшов, и даже Мевля с Бухаровым, не исключаю, что и Полдоз с Ерохиным если действительно их не "перетянут" в "Зенит") согласятся перейти в Рубин. Дождемся завершения игр КК.
Регистрация: 16.05.2017
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