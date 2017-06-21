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"Халл Сити" сыграет на выезде против "Астон Виллы" в первом туре Чемпионшипа

Стало известно расписание матчей первого тура Чемпионшипа на сезон-2017/18, передает официальный сайт лиги.

"Халл Сити" Леонида Слуцкого сыграет 5 августа на выезде против "Астон Виллы".

Расписание первого тура:

4 августа

«Сандерленд» – «Дерби Каунти»

5 августа

«Астон Вилла» – «Халл»

«Бристоль Сити» – «Барнсли»

«Бертон» – «Кардифф Сити»

«Фулхэм» – «Норвич Сити»

«Ипсвич» – «Бирмингем»

«Ноттингем Форест» – «Миллуолл»

«Престон» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Рединг»

«Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»

«Вулверхэмптон» – «Мидлсбро»

6 августа

«Болтон» – «Лидс»
Теги: Халл Сити
Сегодня, 11:59
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5
(1)
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (2)
online

Вперед Астон Вилла,дайте пинка этому губошлепу карманному который по блату оказался в Англии


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
И зачем это? Русский тренер в Англии, может поддержим?

Кто бы безмозглых поддержал. ) А ты хочешь чтобы они Слуцкого в Англии поддерживали. )
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Вот она - непредсказуемая жизнь, Лене в первом же матче предстоит надрать зад красно-синим.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: irv Курск (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (6)

Удачи!

Цитата: vit
лене уже выдали... кресло качалку...?


И зачем это? Русский тренер в Англии, может поддержим?
Регистрация: 28.08.2008
№1 Написал: vit (Сегодня, 12:00) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
лене уже выдали... кресло качалку...?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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