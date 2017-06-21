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Встреча с тем, чьё имя только и называют. Португалия проэкзаменует Россию
В первом матче сборная России сделала то, что должна была, просто не опозорившись в матче с Новой Зеландией. Сегодня же она начнёт познавать свою настоящую силу на фоне в меру мотивированного очень сильного противника, один из игроков которого делает людей счастливыми, расписавшись в их паспорте, и именно в России принимает главное Решение лета.
С момента предыдущих официальных встреч Португалия и Россия сильно изменились: в отборочном цикле ЧМ-2014 мы смотрели на Португалию как на равного противника, коим она, по сути, и являлась – это подтвердил обмен домашними победами по 1:0. Тогда именно португальцы отправились в стыковые матчи, а команда Фабио Капелло напрямую отправилась в Бразилию – атмосфера тотального неверия в команду наступила как раз после той поездки. В принципе, стыки поджидают Португалию и в отборе к нашему Мундиалю, где Роналду и партнёры проиграли швейцарцам 0:2 и никак не могут ликвидировать отставание от неошибающегося соперника.
Но с 2013-го года, когда Роналду закрыл Алексей Козлов, изменилось очень многое: сборная России начала стремительно терять болельщиков, опускаться в рейтинге и скатываться до поражений от Катара и ничеек с Молдовой. При Слуцком, правда, был победный товарищеский матч с Португалией (ещё не чемпионом Европы и без Криштиану) но Евро весь оптимизм от работы Леонида Викторовича перечеркнул.
Португальцы же, напротив, за один турнир превратились из второсортной сборной со звездой в команду-чемпиона. Именно команду-чемпиона, которую к титулу вытащил не Роналду, а скорее уж Фернанду Сантуш. Быть может, поэтому в попытках сохранить ту победную командную химию тренер так аккуратно использовал в матче с мексиканцами молодёжь. Очевидно, что Андре и Бернарду Силвы сейчас вряд ли уступают Нани и Куарежме в мастерстве, но наследник Роналду (по собственному признанию Криштиану) появился на поле чуть больше чем на 10 минут (и проявил себя здорово), а новичок «Ман Сити» вовсе остался на скамейке. Тем не менее, Станиславу Черчесову надо быть готовым к появлению Андре вместо того же Нани сегодня – Фернанду Сантуш на пресс-конференции заявил, что после длинного сезона играть одним составом 3 матча нельзя.
Впрочем, большинству наплевать, выйдет ли на поле или к ним на автограф-сессию Жоау Моутинью, Нани или Бернарду Силва или кто-то ещё. В Казани народ охотился на Криштиану Роналду, но сфоткаться с КриРо так никому и не удалось: игрокам было запрещено соглашаться на снимки, дабы не спровоцировать у входа в отель ещё бОльшую толпу. «Если кто-то попросит его о селфи, то он меня прибьет», – поведал коллеге Владиславу Зимагулову один из личных охранников Роналду. Другим игрокам персональные телохранители не нужны – всё внимание привлекает к себе КриРо.
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» мечтают, чтобы в их документах подпись поставил тот же человек, что расписался в паспорте парня из видео, расположенного выше. Именно на пребывание Роналду в России приходится главная трансферная эпопея этого лета. Но в последнее время вероятность ухода Криштиану из «Реала» снижается: эту тенденцию предопределяют сообщения о том, что ему понравилось интервью президента «Реала» Флорентино Переса, а также о том, что против трансфера Роналду выступает Жозе Моуринью. «МЮ», на мой взгляд, является единственным реальным претендентом на лучшего футболиста мира, всё же не факт, что Криштиану на пике карьеры заинтересует игра в Чемпионате Франции. А вот вернуть почти родному клубу величие в самой конкурентной лиге мира – вызов другого масштаба.
В Казани Фернанду Сантуша и Руя Патрисиу засыпали вопросами про Криштиану, корреспондент АР считал, что и на сей раз будет так. Однако, к его удивлению, Пепе первым делом спросили про другую легенду футбола.
— Что ж, все тренеры, с которыми я работал, были очень важны для моего развития. Мне было 18-19 лет, но я хорошо помню работу с Бышовцем. Эти воспоминания очень дороги мне, – заявил человек, который первым «пострадал» от введения видеоповторов. В матче с Мексикой видеоарбитры отменили гол Пепе, вошедший таким образом в историю.
Ну а что до истории, в которую вляпался Криштиану, то ему, скорее всего, удастся отделаться почти 15-миллионным штрафом. Его Роналду пойдёт на сделку со следствием и выплатит его, то 2-летнего тюремного срока ему удастся избежать. Хотя Россия и конкретно Ростов – неплохой вариант для политического убежища…
Пока же Криштиану в Москве, и ажиотаж вокруг его персоны здесь не меньший. Равно как и контроль за поклонниками португальца.
Вчера команды провели тренировку на спартаковской арене. Дмитрий Аленичев, давний приятель Фернанду Сантуша, не смог освоиться на ней за год, удастся ли это португальцам за день? Тем не менее, впитать в себя частичку спартаковского духа, судя по словам на пресс-конференци, тренер чемпионов Европы должен был: «Аленичев — мой хороший и близкий друг, мы общаемся почти каждую неделю. Конечно, мы немного поговорили и тогда, когда я приехал в Россию».
Ну а ребята, которые из России и не уезжали, привлекают к себе гораздо меньше внимания. Хочется верить, что победа над откровенно слабой Новой Зеландией никак не повлияла на мировоззрение футболистов, которым предстоит сегодня первое настоящее испытание топ-соперником за год: как ни крути, матч с Бельгией в концовке уж слишком отдавал «товарняком».
Для Криштиану и компании и сегодняшний матч может походить на товарищеский, но вот для Фёдора Смолова он, возможно, станет ключевым в карьере. То же касается и Александра Головина, за которым, судя по всему, «Арсенал» действительно следит. «Боруссия» тоже вряд ли увела взор от Фёдора, который здорово сыграл против Новой Зеландии и вовсю раздаёт интервью на английском. Но Смолов и сам прекрасно понимает: даже аутсайдеры РФПЛ не обороняются так плохо, как Новая Зеландия, потому субботний успех ничего не значит.
Но и к изменениям он вряд ли побудил: защита показала себя нормально и набирает сыгранность – бросать под португальцев Смольникова, Комбаров или Шишкина будет авантюрой. Акинфеев сегодня проведёт свой 100-й матч за сборную, Глушаков утверждается в роли лидера команды наравне с Игорем и Смоловым. Полоз был очень активен против Новой Зеландии, Диму должно наконец прорвать. Головин, несмотря на нелучшую игру, при сложившейся кадровой ситуации в полузащите безусловный игрок основы. Серьёзные сомнения у меня вызывает разве позиция Ерохина: возможно, Черчесов решится на Тарасова в роли опорного и Глушакова в его лучшей позиции box-to-box, но в это тоже верится слабо. Если Сантуш говорит, что нельзя играть одним составом 3 матча после длинного сезона, то у наших длинного сезона-то и не было, почему не сыграть?
Как будет играть наша сборная – вопрос другой, более сложный, чем кем. Обеим командам удобно отдать мяч: Португалия сделала это в матче с Мексикой, мы же активно использовали длинные передачи на Смолова и Полоза, которые могут быть эффективны при высокой линии обороны соперника. Но Пепе и Фонте забросы от Кудряшова и Самедова вряд ли будут приводить в ужас, так что на правах хозяев нашим придётся выдумывать что-то другое. Но тот же матч с Чили показал, что команда сейчас небезнадёжна. Виталий Мутко несёт много чего про «марихуанку для голландцев», но его словам про то, что за сборную не будет стыдно, хочется верить. Тем более в день 9-летия великой победы над Голландией.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: «Бизнес-Онлайн», «Спорт-Экспресс», твиттер сборной России
С момента предыдущих официальных встреч Португалия и Россия сильно изменились: в отборочном цикле ЧМ-2014 мы смотрели на Португалию как на равного противника, коим она, по сути, и являлась – это подтвердил обмен домашними победами по 1:0. Тогда именно португальцы отправились в стыковые матчи, а команда Фабио Капелло напрямую отправилась в Бразилию – атмосфера тотального неверия в команду наступила как раз после той поездки. В принципе, стыки поджидают Португалию и в отборе к нашему Мундиалю, где Роналду и партнёры проиграли швейцарцам 0:2 и никак не могут ликвидировать отставание от неошибающегося соперника.
Но с 2013-го года, когда Роналду закрыл Алексей Козлов, изменилось очень многое: сборная России начала стремительно терять болельщиков, опускаться в рейтинге и скатываться до поражений от Катара и ничеек с Молдовой. При Слуцком, правда, был победный товарищеский матч с Португалией (ещё не чемпионом Европы и без Криштиану) но Евро весь оптимизм от работы Леонида Викторовича перечеркнул.
Португальцы же, напротив, за один турнир превратились из второсортной сборной со звездой в команду-чемпиона. Именно команду-чемпиона, которую к титулу вытащил не Роналду, а скорее уж Фернанду Сантуш. Быть может, поэтому в попытках сохранить ту победную командную химию тренер так аккуратно использовал в матче с мексиканцами молодёжь. Очевидно, что Андре и Бернарду Силвы сейчас вряд ли уступают Нани и Куарежме в мастерстве, но наследник Роналду (по собственному признанию Криштиану) появился на поле чуть больше чем на 10 минут (и проявил себя здорово), а новичок «Ман Сити» вовсе остался на скамейке. Тем не менее, Станиславу Черчесову надо быть готовым к появлению Андре вместо того же Нани сегодня – Фернанду Сантуш на пресс-конференции заявил, что после длинного сезона играть одним составом 3 матча нельзя.
Впрочем, большинству наплевать, выйдет ли на поле или к ним на автограф-сессию Жоау Моутинью, Нани или Бернарду Силва или кто-то ещё. В Казани народ охотился на Криштиану Роналду, но сфоткаться с КриРо так никому и не удалось: игрокам было запрещено соглашаться на снимки, дабы не спровоцировать у входа в отель ещё бОльшую толпу. «Если кто-то попросит его о селфи, то он меня прибьет», – поведал коллеге Владиславу Зимагулову один из личных охранников Роналду. Другим игрокам персональные телохранители не нужны – всё внимание привлекает к себе КриРо.
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» мечтают, чтобы в их документах подпись поставил тот же человек, что расписался в паспорте парня из видео, расположенного выше. Именно на пребывание Роналду в России приходится главная трансферная эпопея этого лета. Но в последнее время вероятность ухода Криштиану из «Реала» снижается: эту тенденцию предопределяют сообщения о том, что ему понравилось интервью президента «Реала» Флорентино Переса, а также о том, что против трансфера Роналду выступает Жозе Моуринью. «МЮ», на мой взгляд, является единственным реальным претендентом на лучшего футболиста мира, всё же не факт, что Криштиану на пике карьеры заинтересует игра в Чемпионате Франции. А вот вернуть почти родному клубу величие в самой конкурентной лиге мира – вызов другого масштаба.
В Казани Фернанду Сантуша и Руя Патрисиу засыпали вопросами про Криштиану, корреспондент АР считал, что и на сей раз будет так. Однако, к его удивлению, Пепе первым делом спросили про другую легенду футбола.
— Что ж, все тренеры, с которыми я работал, были очень важны для моего развития. Мне было 18-19 лет, но я хорошо помню работу с Бышовцем. Эти воспоминания очень дороги мне, – заявил человек, который первым «пострадал» от введения видеоповторов. В матче с Мексикой видеоарбитры отменили гол Пепе, вошедший таким образом в историю.
Ну а что до истории, в которую вляпался Криштиану, то ему, скорее всего, удастся отделаться почти 15-миллионным штрафом. Его Роналду пойдёт на сделку со следствием и выплатит его, то 2-летнего тюремного срока ему удастся избежать. Хотя Россия и конкретно Ростов – неплохой вариант для политического убежища…
Пока же Криштиану в Москве, и ажиотаж вокруг его персоны здесь не меньший. Равно как и контроль за поклонниками португальца.
Вчера команды провели тренировку на спартаковской арене. Дмитрий Аленичев, давний приятель Фернанду Сантуша, не смог освоиться на ней за год, удастся ли это португальцам за день? Тем не менее, впитать в себя частичку спартаковского духа, судя по словам на пресс-конференци, тренер чемпионов Европы должен был: «Аленичев — мой хороший и близкий друг, мы общаемся почти каждую неделю. Конечно, мы немного поговорили и тогда, когда я приехал в Россию».
Ну а ребята, которые из России и не уезжали, привлекают к себе гораздо меньше внимания. Хочется верить, что победа над откровенно слабой Новой Зеландией никак не повлияла на мировоззрение футболистов, которым предстоит сегодня первое настоящее испытание топ-соперником за год: как ни крути, матч с Бельгией в концовке уж слишком отдавал «товарняком».
Для Криштиану и компании и сегодняшний матч может походить на товарищеский, но вот для Фёдора Смолова он, возможно, станет ключевым в карьере. То же касается и Александра Головина, за которым, судя по всему, «Арсенал» действительно следит. «Боруссия» тоже вряд ли увела взор от Фёдора, который здорово сыграл против Новой Зеландии и вовсю раздаёт интервью на английском. Но Смолов и сам прекрасно понимает: даже аутсайдеры РФПЛ не обороняются так плохо, как Новая Зеландия, потому субботний успех ничего не значит.
Но и к изменениям он вряд ли побудил: защита показала себя нормально и набирает сыгранность – бросать под португальцев Смольникова, Комбаров или Шишкина будет авантюрой. Акинфеев сегодня проведёт свой 100-й матч за сборную, Глушаков утверждается в роли лидера команды наравне с Игорем и Смоловым. Полоз был очень активен против Новой Зеландии, Диму должно наконец прорвать. Головин, несмотря на нелучшую игру, при сложившейся кадровой ситуации в полузащите безусловный игрок основы. Серьёзные сомнения у меня вызывает разве позиция Ерохина: возможно, Черчесов решится на Тарасова в роли опорного и Глушакова в его лучшей позиции box-to-box, но в это тоже верится слабо. Если Сантуш говорит, что нельзя играть одним составом 3 матча после длинного сезона, то у наших длинного сезона-то и не было, почему не сыграть?
Как будет играть наша сборная – вопрос другой, более сложный, чем кем. Обеим командам удобно отдать мяч: Португалия сделала это в матче с Мексикой, мы же активно использовали длинные передачи на Смолова и Полоза, которые могут быть эффективны при высокой линии обороны соперника. Но Пепе и Фонте забросы от Кудряшова и Самедова вряд ли будут приводить в ужас, так что на правах хозяев нашим придётся выдумывать что-то другое. Но тот же матч с Чили показал, что команда сейчас небезнадёжна. Виталий Мутко несёт много чего про «марихуанку для голландцев», но его словам про то, что за сборную не будет стыдно, хочется верить. Тем более в день 9-летия великой победы над Голландией.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: «Бизнес-Онлайн», «Спорт-Экспресс», твиттер сборной России
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