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"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Торино" Кевину Бонифаци

Защитник "Торино" Кевин Бонифаци интересен "Зениту", информирует Torinogranata.it. В прошлом сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за "СПАЛ" и помог команде выйти в Серию А.

Сообщается, что несмотря на интерес со стороны "Зенита", руководство "Торино" не расположено начинать переговоры о продаже игрока. Контракт Бонифаци с туринцами действует до лета 2022 года.
Чемпионат
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 12:47
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№5 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 13:04) #
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каникулы бонифация....в питере
Регистрация: 18.12.2012
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
В серии А закончились кандидаты, журналюги переключились на Серию Б?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СМЕРШ
Судя по фамилии это точно негр!!!))

Это ЛЕФФ)) Блеать, ну ребята, Бонифация нам только не сюда хватало, для полного итить счастья... газу что ли нанюхались на арктической буровой? flushed
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СМЕРШ
Судя по фамилии это точно негр!!! smiley


Плюсую. Как ты догадался? Только перед прошлым сезоном приехал с островов Кабо Верде
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по фамилии это точно негр!!! smiley
Регистрация: 1.06.2017
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