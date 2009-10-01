"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Торино" Кевину Бонифаци

Защитник "Торино" Кевин Бонифаци интересен "Зениту", информирует Torinogranata.it. В прошлом сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за "СПАЛ" и помог команде выйти в Серию А.Сообщается, что несмотря на интерес со стороны "Зенита", руководство "Торино" не расположено начинать переговоры о продаже игрока. Контракт Бонифаци с туринцами действует до лета 2022 года.