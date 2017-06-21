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Лондонский "Арсенал" представил новую форму (фото)

"Арсенал" представил новую форму от компании PUMA на следующий сезон, передает пресс-служба клуба.



Лондонский "Арсенал" представил новую форму (фото)
Теги: Арсенал
Сегодня, 14:05
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(1)
№3 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И? Че там нового... Блин спуск бабла))


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Обтягивающие с вортничком, срочно на передачу "Снимите это немедленно".


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
мне казалось, что такая была где то в самом начале нулевых, разве не?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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