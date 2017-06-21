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Евгений Бушманов: думаю, сборная России будет играть рационально
Тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос, стоит ли перед футболистами национальной команды первостепенная задача победить сборную Португалии, а не отстоять ничью.
"Это вопрос к Станиславу Саламовичу Черчесову. Но я не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову. Мы сыграем более рационально.
Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями.
Уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком и помогут нам сыграть успешно сегодня", - цитирует Бушманова "Газета.ru".
"Это вопрос к Станиславу Саламовичу Черчесову. Но я не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову. Мы сыграем более рационально.
Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями.
Уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком и помогут нам сыграть успешно сегодня", - цитирует Бушманова "Газета.ru".
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