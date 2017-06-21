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Евгений Бушманов: думаю, сборная России будет играть рационально

Тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос, стоит ли перед футболистами национальной команды первостепенная задача победить сборную Португалии, а не отстоять ничью.

"Это вопрос к Станиславу Саламовичу Черчесову. Но я не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову. Мы сыграем более рационально.

Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями.

Уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком и помогут нам сыграть успешно сегодня", - цитирует Бушманова "Газета.ru".
Теги: Бушманов Сборная России
Сегодня, 14:22
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№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хахахах стрелки перевел))) а черчесов скажет : я с вами согласен, владимир владимирович


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Рационально это как? Рац и онально? Новая тактическая схема от Бушманова.
Регистрация: 16.05.2017
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