Опрос:

Новости партнеров

Александр Тарханов: нам не стоит бояться португальцев, нужно атаковать

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказал мнение о предстоящем матче Кубка конфедераций-2017 с Португалией.

- Португальцы провели очень хороший стартовый матч. Мне он понравился. Думаю, они наряду с немцами и чилийцами являются главными фаворитами турнира. Чилийцы тоже показали неплохой футбол в первой встрече. Из всех сборных, что я видел, именно чилийцы мне пока больше всех понравились.

– В чем наши шансы на успех в матче с Португалией?

– В самоотдаче и организации игры. Нам не стоит бояться, а нужно атаковать. Вообще, надо уметь атаковать большими силами,
- передает слова специалиста "СЭ".
Теги: Тарханов Сборная России
Сегодня, 14:27
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Они забьют сколько смогут, мы - сколько ахаххаха


Укр, вы не играете на КК и не выйдете на КМ. Вам никто не забьёт на КК и вы ни кому.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (5)
online

нужно играть в свой футбол,никаких автобусов


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Силенок не хватит играть весь матч в атакующем стиле.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 14:47) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Атаковать их нельзя. их нужно перебороть.

Т-34 надо использовать, скрепы!


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:44) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Атаковать их нельзя. их нужно перебороть.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 14:41) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Они забьют сколько смогут, мы - сколько ахаххаха


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вообще, надо уметь атаковать

вот это самое важное


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.