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Александр Тарханов: нам не стоит бояться португальцев, нужно атаковать
Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказал мнение о предстоящем матче Кубка конфедераций-2017 с Португалией.
- Португальцы провели очень хороший стартовый матч. Мне он понравился. Думаю, они наряду с немцами и чилийцами являются главными фаворитами турнира. Чилийцы тоже показали неплохой футбол в первой встрече. Из всех сборных, что я видел, именно чилийцы мне пока больше всех понравились.
– В чем наши шансы на успех в матче с Португалией?
– В самоотдаче и организации игры. Нам не стоит бояться, а нужно атаковать. Вообще, надо уметь атаковать большими силами,
- передает слова специалиста "СЭ".
- Португальцы провели очень хороший стартовый матч. Мне он понравился. Думаю, они наряду с немцами и чилийцами являются главными фаворитами турнира. Чилийцы тоже показали неплохой футбол в первой встрече. Из всех сборных, что я видел, именно чилийцы мне пока больше всех понравились.
– В чем наши шансы на успех в матче с Португалией?
– В самоотдаче и организации игры. Нам не стоит бояться, а нужно атаковать. Вообще, надо уметь атаковать большими силами,
- передает слова специалиста "СЭ".
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