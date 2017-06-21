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Уго Брос: нужно будет разгромить Австралию, иначе турнир для нас закончится
Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос ответил на вопросы относительно предстоящего матча 2-го тура Кубка конфедераций с Австралией.
– Видел несколько матчей Австралии. Налицо большой энтузиазм, боевой дух. Команда сложная, против нее будет непросто выйти на поле. Это другой стиль, не как у Чили. Мы должны показать себя на высоте, нужно будет их разгромить. Если мы не победим Австралию, турнир для нас закончится. Игра будет напряженная. Ситуация неидеальная, но мы знаем, какая цель стоит перед нами. Самое важное – победа.
– Как вам на новом стадионе в Петербурге, где вы будете играть?
– На первый взгляд, мне все нравится. Он очень красивый. Насколько я понимаю, все отзывы об арене позитивные, россияне тоже довольны. Все мотивированы и готовы играть здесь.
Надеюсь, в матче с Австралией мы с первой секунды вольемся в игру и будем доминировать. Если где-то и можно улучшиться, я выбрал бы первые 20 минут.
– Можете сравнить стиль игры Камеруна и Австралии?
– Стили конечно, немного отличаются между собой. Австралия по игре приближается к английскому стилю: боевой дух, энтузиазм… Боевой дух у нас тоже есть, но футбол отличается.
Австралийцы пытаются играть напрямую, не так много комбинируют, как можно скорее стараются пробираться к воротом соперников. Мы больше комбинируем, – цитирует Броса "Матч ТВ".
– Видел несколько матчей Австралии. Налицо большой энтузиазм, боевой дух. Команда сложная, против нее будет непросто выйти на поле. Это другой стиль, не как у Чили. Мы должны показать себя на высоте, нужно будет их разгромить. Если мы не победим Австралию, турнир для нас закончится. Игра будет напряженная. Ситуация неидеальная, но мы знаем, какая цель стоит перед нами. Самое важное – победа.
– Как вам на новом стадионе в Петербурге, где вы будете играть?
– На первый взгляд, мне все нравится. Он очень красивый. Насколько я понимаю, все отзывы об арене позитивные, россияне тоже довольны. Все мотивированы и готовы играть здесь.
Надеюсь, в матче с Австралией мы с первой секунды вольемся в игру и будем доминировать. Если где-то и можно улучшиться, я выбрал бы первые 20 минут.
– Можете сравнить стиль игры Камеруна и Австралии?
– Стили конечно, немного отличаются между собой. Австралия по игре приближается к английскому стилю: боевой дух, энтузиазм… Боевой дух у нас тоже есть, но футбол отличается.
Австралийцы пытаются играть напрямую, не так много комбинируют, как можно скорее стараются пробираться к воротом соперников. Мы больше комбинируем, – цитирует Броса "Матч ТВ".
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