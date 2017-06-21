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Анатолий Бышовец: Слуцкий в первой лиге? Для кого это почетно?

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о комментаторе Алексее Андронове и прокомментировал отношения с другими отечественными тренерами.

– Вокруг меня всегда было много неправды, слухи. Но это, думаю, неизбежно. Это дань за то, что ты выделяешься среди других. Они не останавливаются ни перед чем. Те люди, кто распространял про меня неподтвержденную информацию, – они оба уже не работают. Вернулось им очень жестко.

Один был комментатором, а теперь он не комментатор. Он называл страдающих людей в Донецке, борющихся за право быть русскими, – быдлом. И такого человека больше нет на телевидении. Скажите, как ему можно верить, если мы видим, что это за ничтожество?

О других тренерах

– Знаете, что я скажу о нашей тренерской системе? «Дружба – это помощи рука, а не обязательства порука».

- Порука – это вы о ком говорите? Семин, Гаджиев, Газзаев…

– Бердыев, Игнатьев, Романцев… Они все объединены в одну организацию «Отечественных тренеров», которая подписалась на выборах президента РФС за Газзаева. Я же был за Мутко, с которым работал в Питере, понимаю его потенциал, официальный статус, отношения с руководителями страны.

- Мутко не убивал наш футбол?

– Нет, конечно. А уж последнее его решение о лимите – это необходимость, о которой я всегда говорил. Знаете, мы вообще страдаем от необразованности. Сегодня на всех 16 тренеров, работающих в РФПЛ, есть всего пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно находиться с двумя-тремя. Остальные сконцентрированы на коммерческих вопросах.

- Ну вот Слуцкий теперь тренирует «Халл».

– Первая лига? Для кого это почетно? Это не делает чести, – цитирует Бышовца "" со ссылкой на канал "Ставка TV" на YouTube.
Теги: Бышовец Слуцкий
Сегодня, 15:41
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(4)
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:01) #
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online

СЛУЦКИЙ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ? ДЛЯ КОГО ЭТО ПОЧЕТНО?

только для глупых ослов,а если еще учесть что его туда только благодаря блату Абрама взяли,это вообще позорище,как же нужно не любить свою страну чтобы восхвалять английский пердив и делать из этого достижение,потом мы удивляемся почему наш РФПЛ не котируется


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"..... Знаете, мы вообще страдаем от необразованности. Сегодня на всех 16 тренеров, работающих в РФПЛ, есть всего пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно находиться с двумя-тремя..."

Да уж. Господин Бышовец. Вам не кажется что это выражение смахивает на русофобию, а также оскорбляет "наших" иностранных тренеров

"...Просвещение нужно внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития " (Салтыков-Щедрин)
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Господи, сколько чуши и маразма....
Регистрация: 25.05.2013
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 15:49) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
– Первая лига? Для кого это почетно? Это не делает чести

Ну да, а этого чепушилу в 3 дивизион какой-нибудь Словакии не возьмут даже...
Да что далеко ходить, он и в России никому не нужен)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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