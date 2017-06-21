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Сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Ирана

Российский футбольный союз рассматривает возможность проведения для сборной России товарищеского матча с командой Ирана, заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

Иранская команда за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2018 в азиатской зоне обеспечила себе первое место в таблице группы А и выход на мундиаль.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:43
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