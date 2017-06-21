Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: факты аннулирования паспорта болельщика - это обычное явление

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал случаи аннулирования паспорта болельщика на Кубке конфедераций.

Ранее известный деятель фанатского движения в России Александр Шпрыгин перед матчем Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия сообщил, что его паспорт болельщика был внезапно аннулирован.

"Этот вопрос находится ближе к сфере безопасности. Такие редкие случаи, когда аннулируется, чаще всего говорят о предоставлении недостоверных данных. Но каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Случаи, о которых я не знаю, сложно комментировать.

Такие факты аннулирования происходят - это обычное явление. Может, после перепроверки, когда что-то вскрывается о человеке. Процедура, в принципе, нормальная, но, как вы пишете, лучше, наверное, не выдавать, чем потом отбирать", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 15:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.