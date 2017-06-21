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Виталий Мутко: факты аннулирования паспорта болельщика - это обычное явление
Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал случаи аннулирования паспорта болельщика на Кубке конфедераций.
Ранее известный деятель фанатского движения в России Александр Шпрыгин перед матчем Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия сообщил, что его паспорт болельщика был внезапно аннулирован.
"Этот вопрос находится ближе к сфере безопасности. Такие редкие случаи, когда аннулируется, чаще всего говорят о предоставлении недостоверных данных. Но каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Случаи, о которых я не знаю, сложно комментировать.
Такие факты аннулирования происходят - это обычное явление. Может, после перепроверки, когда что-то вскрывается о человеке. Процедура, в принципе, нормальная, но, как вы пишете, лучше, наверное, не выдавать, чем потом отбирать", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Ранее известный деятель фанатского движения в России Александр Шпрыгин перед матчем Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия сообщил, что его паспорт болельщика был внезапно аннулирован.
"Этот вопрос находится ближе к сфере безопасности. Такие редкие случаи, когда аннулируется, чаще всего говорят о предоставлении недостоверных данных. Но каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Случаи, о которых я не знаю, сложно комментировать.
Такие факты аннулирования происходят - это обычное явление. Может, после перепроверки, когда что-то вскрывается о человеке. Процедура, в принципе, нормальная, но, как вы пишете, лучше, наверное, не выдавать, чем потом отбирать", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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