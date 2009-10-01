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Виталий Мутко: ФИФА ведет очень жесткий допинг-контроль на Кубке конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о допинг-контроле на Кубке конфедераций.

"После последнего матча со сборной России взяли допинг-пробы как у наших игроков, так и у новозеландцев. Кто проводит допинг-тесты, решает Международная федерация футбола.

Сейчас ФИФА ведет очень жесткий допинг-контроль по отношению ко всем командам", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
у Мутко бы взяли допинг-контроль, возможно, нашли бы марихуанку


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