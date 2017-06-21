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"Реал" намерен продлить контракт с Бензема

"Реал" хочет подписать новое соглашение с нападающим Каримом Бензема, сообщает AS.

Новый контракт с улучшенными финансовыми условиями будет действовать до лета 2021 или 2022 года.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 19:13
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